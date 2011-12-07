НБУ займется добычей и производством драгметаллов

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 264 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагаются изменения в Закон "О Национальном банке Украины", которыми предусмотрено, что ведомственная охрана имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства активной обороны и боевое огнестрельное оружие в порядке, предусмотренном Законом "О милиции". Данным законопроектом фактически разрешается заместителю председателя Национального банка Украины и руководителю структурного подразделения, который по должности входит в состав Правления Национального банка, осуществлять функции по управлению объектами государственной собственности.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 42 Закона Украины "О Национальном банке Украины", которая, в частности, дополняется нормой относительно осуществления Национальным банком для обеспечения исполнения возложенных на него функций деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов. Статья 48 Закона Украины "О Национальном банке Украины" дополняется нормой относительно права Национального банка использовать золотовалютные резервы на расходы по операциям по обеспечению его деятельности в пределах сумм, предусмотренных сметой доходов и расходов Национального банка;

Статью 71 Закона Украины "О Национальном банке Украины" предлагается дополнить нормой о нераспространении ограничений относительно деятельности Национального банка Украины на производственную деятельность банкнотно-монетного двора, фабрики банкнотной бумаги и казначейства Украины, которая осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными Правлением НБУ.

В статье 4 Закона Украины "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними" предлагается установить, что утиль драгоценных металлов в любом виде в первую очередь предлагается Национальному банку Украины и Министерству финансов Украины.