ВР приняла в первом чтении законопроект о системе гарантирования вкладов физических лиц

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины “О системе гарантирования вкладов физических лиц”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 257 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает введение оценки банковской деятельности на основе системы управления рисками, введения понятий «проблемного банка» и «неплатежеспособного банка» с применением количественных и качественных критериев, которые устанавливаются Законом Украины „О банках и банковской деятельности”. Также предусматривается передать полномочия по выводу с рынка неплатежеспособных банков от Национального банка Украины Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Кроме того, предусмотрено корректировка практики сопровождения деятельности проблемных банков со стороны Национального банка Украины с целью усовершенствования системы надзора за проблемными банками и содействия уменьшению расходов ФГВФЛ в процессе работы с неплатежеспособными банками.

В пояснительной записке отмечается, что «в целом, законопроект предусматривает, что Национальный банк Украины будет продолжать выполнять функции по банковскому регулированию, в том числе будет осуществлять усиленный надзор за деятельностью проблемных банков и внедрять программы их финансового оздоровления в пределах установленных законодательством временных ограничений». Национальный банк Украины будет продолжать применять все существующие меры воздействия, в том числе назначение куратора, как это определено в Законе Украины «О банках и банковской деятельности», кроме введения временной администрации или назначения ликвидатора.

В то же время, ФГВФЛ будет осуществлять комплекс действий, связанных с выводом с рынка неплатежеспособных банков наименее расходным методом путем:

ликвидации банка с прямым возмещением со стороны ФГВФЛ гарантированных депозитов вкладчикам-физическим лицам;

ликвидации банка с передачей/продажей его активов и обязательств, в частности гарантированных депозитов, платежеспособному банку;

передачи/продажи активов и обязательств, в частности гарантированных депозитов, банка платежеспособному банку с последующим отзывом банковской лицензии и ликвидацией неплатежеспособного банка;

образования переходного банка с последующей его продажей инвестору, который удовлетворяет определенным критериям, с переводом на него работающих активов и определенных обязательств неплатежеспособного банка, с последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажи целого неплатежеспособного банка инвестору, который удовлетворяет определенным критериям, в том числе с последующим присоединением или слиянием неплатежеспособного банка с другим платежеспособным банком.

ФГВФЛ будет иметь исключительные функции по осуществлению временной администрации и ликвидации неплатежеспособных банков.

В связи с указанным, законопроектом усовершенствованы полномочия административного и исполнительного совета ФГВФЛ, порядок формирования имущества ФГВФЛ и получение им кредитов от Государства и Национального банка Украины в случае возникновения временного дефицита ликвидности. Расширены полномочия ФГВФЛ в части вопросов проверок банков, в том числе работники ФГВФЛ могут быть привлечены Национальным банком Украины к проведению совместных проверок проблемных банков.

Законопроектом установлен порядок процедуры временной администрации и ликвидации неплатежеспособного банка, функции и полномочия уполномоченных лиц на осуществление временной администрации и ликвидации, требования к плану урегулирования неплатежеспособного банка.

Кроме того, проектом закона предусмотрена возможность создания ФГВФЛ переходного банка с последующей его продажей по результатами конкурса (аукциона) инвестору.

Заключительными положениями законопроекта предусмотрено внесение изменений в Закон Украины „О банках и банковской деятельности” в части установления критериев определения проблемного и неплатежеспособного банка, возможности осуществления Национальным банком Украины банковского надзора на основе системы управления рисками, требования к информированию банками своих клиентов – потребителей о рисках, связанных с предлагаемыми услугами, а также в законы Украины „О Национальном банке Украины”, „Об исполнительном производстве”, „О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом”.