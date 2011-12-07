Законопроект о внутренней торговле не отвечает принципам рыночной экономики - УСПП

Экономический совет общественных объединений и ассоциаций бизнеса - Украинского союза промышленников и предпринимателей, выступает против рассмотрения в Верховной раде Украины правительственного законопроекта о внутренней торговле, поскольку он не отвечает принципам рыночной экономики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

«Данный проект закона, невзирая на большую актуальность темы, не отвечает основным принципам рыночной экономики, содержит избыточную государственную регуляцию цен, надбавок и инвестиций, может привести к ухудшению условий работы малого и среднего бизнеса», - говорится в сообщении.

Как известно, в ноябре этого года в парламенте был зарегистрирован проект закона № 9443 «О внутренней торговле». Данный законопроект подготовлен Министерством экономического развития и торговли, к сожалению, в закрытом режиме без надлежащих консультаций и обсуждений с деловой общественностью.

В УСПП отмечают, что, судя по обращениям объединений и ассоциаций бизнеса как центрального, так и региональных уровней, товаропроизводителей волнует то, что некоторые положения правительственного законопроекта могут создать безосновательные препятствия для ведения хозяйственной деятельности, неблагоприятные и дискриминационные условия для малого и среднего бизнеса.

«Основная обеспокоенность предпринимателей связана с ограничением свободного выбора площади и размера торговых объектов, экономической деятельности, осложнением условий торговых контрактов и прямая регуляция цен на социально значимые товары. Смешивание регуляции торговли и инструментов социальной политики не приведет к оживлению внутренней торговли, а следовательно, и внутреннего рынка государства, а лишь ухудшит условия жизни менее всего защищенных слоев населения», - отмечают в УСПП.

Вместо внедрения ограничений внутренней торговли избыточной государственной регуляцией цен, надбавок и инвестиций, считают в УСПП, необходимо создать ровные условия конкуренции, правила честной и прозрачной торговли на внутреннем рынке. Экономический эффект от этого будет намного выше, чем от методов ручного управления реальным сектором.

«Экономический совет общественных организаций и ассоциаций бизнеса, УСПП, настаивает на доработке правительственного законопроекта о внутренней торговле, его обсуждении в предпринимательской среде и на внесении в парламент сбалансированного документа», - говорится в сообщении УСПП.

Как сообщал УНИАН, в Украинской торговой ассоциации считают, что принятие законопроекта «О внутренней торговле» в предложенной правительством редакции может привести к потере рабочих мест в сфере розничной торговли.

Кроме того, по мнению экспертов, принятие документа приведет к повышению стоимости товаров, реализуемых через интернет-магазины.

Напомним, что 12 октября Кабинет министров одобрил проект Закона «О внутренней торговле» для передачи его на рассмотрение Верховной Радой.

Законопроект о внутренней торговле №9443 зарегистрирован в парламенте 10 ноября 2011 года.