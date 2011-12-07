ГНСУ поддерживает введение налога на роскошь

Государственная налоговая служба Украины поддерживает введение налога на роскошь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО.

«Мы в целом поддерживаем идеологию, что те, кто может платить больше, должны платить больше», - отметил он.

По словам А.КЛИМЕНКО, в законодательстве на сегодня есть нормы, требующие урегулирования согласно нормам законопроекта о налоге на богатство. Также он отметил, что на сегодня нет необходимости вводить новые налоги: «Возможно, есть необходимость не вводить новые налоги, возможно целесообразнее повышать некоторые ставки на предметы роскоши»? – отметил он.

Напомним, С.ТИГИПКО вынес на обсуждение общественности законопроекты о налогообложении предметов роскоши и элитного имущества, а также операций с оффшорными зонами. Поступления от этих налогов планируется направить на выплату пенсий.