ВР намерена внести изменения в уплату налогов при соглашении о распределении продукции

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно некоторых вопросов уплаты налогов в условиях действия соглашения о распределении продукции).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается, что налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий и плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых могут платиться в денежной или, если это предусмотрено соглашением о распределении продукции, в натуральной форме путем передачи государству части прибыльной продукции, приобретенной инвестором в собственность в результате распределения продукции. Механизм уплаты и порядок зачисления налогов, оплаченных в натуральной форме, определяется Кабинетом министров Украины. Также предусмотрено, что налог на прибыль предприятий может платиться в денежной или, если это предусмотрено соглашением, в натуральной форме. Кроме того, налог на добавленную стоимость может платиться в денежной или, если это предусмотрено соглашением, в натуральной форме.

Плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых может вноситься в денежной или, если это предусмотрено соглашением о распределении продукции, в натуральной форме.