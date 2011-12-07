Эксперт: золото остается надежным активом для инвестирования, пока в ЕС есть признаки рецессии

Несмотря на некую неопределенность, золото остается надежным активом для инвестирования до тех пор, пока в Европейском Союзе имеются признаки рецессии, которая может негативно повлиять на всю мировую экономику.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

В частности, подчеркнул он, «драгоценные металлы к концу прошлой недели показали тенденцию к росту после периода неопределенности».

По информации В.СКИДАНА, фьючерсы на золото на мировом рынке в пятницу, 2 декабря, находились на отметке 1746,48 доллара за унцию, серебро – 32,89 доллара за унцию, платину - 1556,8 доллара за унцию. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне в пятницу золото стоило ровно 1751 доллар за унцию. Это самый высокий показатель после 17 ноября 2011 года – т.е. за последние две недели.

Как сообщил эксперт, цены на золото на украинском рынке на прошедшей неделе варьировались в таких пределах: 448-454 грн. за грамм в слитках по 100 граммов.