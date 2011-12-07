ВР внесла изменения в госбюджет на 2011 год

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год".

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 268 из 298 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В законе предусмотрено путем перераспределения бюджетных назначений общего фонда Государственного бюджета на 2011 год, предусмотренных Министерству финансов Украины, и за счет увеличения поступлений от налога на добавленную стоимость на ввезенные на территорию Украины товары, увеличить расходы на:

дополнительные дотации из государственного бюджета на выравнивание финансовой обеспеченности местных бюджетов (800,0 млн. грн.);

субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям (800,794 млн. грн);

субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан (162,0 млн. грн);

обслуживание внутреннего государственного долга (225,0 млн. грн.).

В пояснительной записке к закону отмечается, что принятие документа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений, помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства, детям-инвалидам и временной государственной помощи детям, осуществление расчетов за употребленные бюджетными учреждениями коммунальные услуги и энергоносители и за перевозку льготной категории граждан, а также своевременное и в полном объеме обслуживание государственного внутреннего долга.

Предусмотрено, что источником покрытия дополнительных расходов государственного бюджета является увеличение на 1315 039,8 тыс. грн. поступлений налога на добавленную стоимость на ввезенные на территорию Украины товары. Кроме того, предусмотрено уменьшить на 200,0 млн. грн. расходы Резервному фонду (код 5311030).