Нацбанк Беларуси прогнозирует обменный курс на уровне 9150 рублей за доллар

Минск. В Беларуси средний курс рубля в 2012 году прогнозируется на уровне 9 150 рублей за доллар США.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня заявила журналистам председатель правления Национального банка Беларуси Надежда ЕРМАКОВА.

Председатель правления Нацбанка отметила, что с момента перехода на единый обменный курс белорусского рубля в этом году его среднее значение составляет 8 600 рублей.

«В ходе торговых сессий на валютной бирже наметилась тенденция укрепления белорусского рубля. И исходя из прогноза развития экономики, мы рассчитываем, что доллар будет слабее, а рубль – крепче», - сказала Н. ЕРМАКОВА.

Она также не исключает, что ставка рефинансирования будет пересмотрена во второй половине января.

«Решение будет принято в сторону понижения ставки рефинансирования», - рассчитывает Н.ЕРМАКОВА.

Как отметила председатель правления Нацбанка, до конца 2011 года помимо запланированного повышения ставку рефинансирования больше пересматривать не будут.

Справка УНИАН. Последний раз Нацбанк Беларуси повысил ставку рефинансирования 12 декабря с 40 до 45% годовых. А перед этим ставка повышалась 11 ноября тоже на 5% - с 35 до 40% годовых.

Ставка рефинансирования является инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Нацбанк воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.