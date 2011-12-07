ВР планирует освободить от налогов операции с драгметаллами при участии НБУ

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно налогообложения операций с драгоценными металлами при участии Национального банка Украины).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 266 из 298 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законопроектом предусматривается освободить от обложения налогом на доходы физических лиц доходы физических лиц от проданного Национальному банку Украины утиля драгоценных металлов, а также освободить от обложения налогом на добавленную стоимость операции по поставкам Национальному банку Украины драгоценных металлов.

Как отмечено в объяснительной записке, внесение предложенных законопроектом изменений позволит Национальному банку Украины ежегодно получать около 1 тонны золота в золотовалютные резервы.

Другим существенным источником пополнения золотовалютных резервов может быть налаживание самостоятельной добычи драгоценных металлов предприятиями для Национального банка Украины. Соответственно, законопроект предусматривает освобождение от обложения налогом на добавленную стоимость услуг, связанных с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов.

С целью обеспечения компенсации потерь Государственного бюджета от недопоступления вышеупомянутых сумм налогов законопроектом предусматривается установить, что иностранные монеты из драгоценных металлов являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость. По данным Национального банка Украины, только золотых иностранных монет было ввезено в Украину в 2006 году на сумму более 15 млн. грн., в 2007 году – на сумму 15 млн. грн., в 2008 году – более 23 млн. грн., в 2010 – более 33 млн. грн. Сумма неполученного государством налога на добавленную стоимость составила около 18 млн. грн.

С целью обеспечения стабильности денежной единицы Украины, поддержки ценовой стабильности в государстве Национальным банком Украины будут вводиться в обращение долговые обязательства собственной эмиссии в качестве дополнительного инструмента регулирования денежной массы. С целью поощрения, в первую очередь, населения в приобретении таких ценных бумаг, законопроектом предусматривается освобождение от обложения налогом на доходы физических лиц операций с долговыми обязательствами, эмитированными Национальным банком Украины. Применение такой льготы уменьшит расходы Национального банка Украины по таким финансовым инструментам. В то же время ценовая привлекательность таких ценных бумаг, как результат применения налоговой льготы, позволит изъять свободные средства и направить их через банковскую систему в экономику Украины.