Эксперт: малый и средний бизнес чаще всего берут кредиты на пополнение оборотных средств

Самый востребованный продукт среди представителей малого и среднего бизнеса – это кредит на пополнение оборотных средств, который направлен на поддержание функционирования бизнеса.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента корпоративного бизнеса «Брокбизнесбанка» Антон СУХОРУКОВ.

По его словам, «сейчас превалирует спрос на кредитные продукты, направленные на финансирование текущей деятельности компании либо проектов, направленных на постепенное развитие. Это связано с тем, что бизнесмены, основываясь на реальной экономической ситуации, опасаются вкладывать деньги в динамичное развитие бизнеса, в крупные инвестиционные проекты».

Между тем, отметил А.СУХОРУКОВ, не всем небольшим компаниям удается получать банковское финансирование из-за сложности оценки представителей МСБ. Особенность оценки малого и среднего бизнеса заключается в том, что большинство клиентов находятся на упрощенной системе учета доходов и расходов. Поэтому не всегда платежеспособность клиентов можно подтвердить официальной финансовой отчетностью.

«Среди основных рисков кредитования МСБ - небольшие масштабы и отсутствие диверсификации бизнеса, что делает данный сегмент наиболее уязвимым в кризисный период и в условиях конкуренции», - полагает эксперт.