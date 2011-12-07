ВР ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Украиной и государствами ЕАСТ

Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством Норвегия, Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Исландией и Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 263 из 297 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашения направлены на создание благоприятных условий для активизации развития торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАСТ.