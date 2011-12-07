Доллар на межбанке продолжает падение

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0160/8,0210 грн./долл., к 12:00 цены упали — 8,0100/8,0130 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 8,0070/8,0140 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2575/0,2579 грн./рубль, к 12:00 цены снизились — 0,2565/0,2569 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2562/0,2566 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,2399 рублей за доллар (+0,1894).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3444/1,3446 долл./евро, а к 15:00 упали — 1,3376/1,3378 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7725/10,7810 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз — 10,7430/10,7530 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли текущего минимума — 10,7050/10,7200 грн./евро.