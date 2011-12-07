Ставки на рынке депозитов физлиц продолжают расти - эксперт

Ставки на рынке депозитов физических лиц продолжают расти.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, наиболее доходные предложения от некоторых банков по-прежнему превышают 20% годовых в гривне. Последние больше касается акционных предложений, которые приурочены к новогодним праздникам. При этом банки отдают предпочтение, а, следовательно, и наивысшую доходность, депозитам на короткие сроки и без права пополнения и частичного снятия средств.

Как подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, «на сегодняшний день происходит оптимизация стоимости привлекаемых ресурсов, так как вопрос привлечения банками денежных средств остается особо актуальным».

По информации эксперта, процентные ставки по депозитам в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 25,5% годовых (средняя – 12,0%); 3 месяца – от 7,2 до 19,5% (средняя – 14,5%); 6 месяцев – от 9,0 до 20,0% (средняя – 14,37%); 12 месяцев – от 10,5 до 20,5% (средняя – 14,88%).

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что по вкладам в долларах США ставки таковы: на срок 1 месяц – от 0,75 до 12,0% годовых (средняя – 4,39%); 3 месяца – от 1,35 до 7,75% (средняя – 5,40%); 6 месяцев – от 1,35 до 8,5% (средняя – 6,02%); 12 месяцев – от 2,5 до 9% (средняя – 6,67%). По депозитам в евровалюте ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 12,0 % годовых (средняя – 3,23%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя – 3,83%); на 6 месяцев – от 1,0 до 7,25% (средняя – 4,44%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя – 5,13%).