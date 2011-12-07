В Украине бедные платят в 50 раз больше налогов, чем богатые - эксперты

В Украине бедные платят в 50 раз больше налогов, чем богатые, подсчитали в Научно-исследовательском центре проблем налогообложения Государственной налоговой службы Украины. Об этом сообщает ZN.ua.

Провозглашенный в Налоговом кодексе прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), направленный на то, чтобы богатые платили больше бедных, – не более чем красивые слова, уверен кандидат экономических наук, заместитель начальника Научно­исследовательского центра по проблемам налогообложения Национального университета ГНС Украины Константин ШВАБИЙ.

Эксперт подсчитал, что более 90% всех поступлений от уплаты НДФЛ в Украине дает заработная плата населения. При этом, если отнести эти поступления в виде абсолютных величин к базе налогообложения, то получается большая диспропорция.

ZN.UA отмечает, что состоятельные украинцы сегодня фактически освобождены на законодательном уровне от уплаты налогов на доходы физических лиц. А все потому, что официально богатые люди заработную плату основном не получают (а потому и не платят с нее налог и не делают отчисления в фонды соцстрахования), а их основные доходы от ценных бумаг и депозитов – налогами не облагаются.

«Средняя эффективная ставка налога на зарплату в среднем в 50 раз выше налоговой ставки на предпринимательские доходы, тут подсчитано исключительно по общей системе налогообложения (упрощенная не принималась во внимание, так как не было данных), а также в 4,5 раза выше налоговой ставки налога на собственность», - говорит К.ШВАБИЙ.

По его мнению, НДФЛ в Украине требует дальнейшего реформирования. «У нас произошло и законодательно закреплено смещение большей части налогового бремени с налогообложения капитала, ресурсов, имущества на доходы физических лиц», - отметил К.ШВАБИЙ.

После принятия Налогового кодекса с учетом переложения непрямых налогов – НДС, акцизных сборов и единого социального налога – бедные не стали платить меньше богатых. «Если считать налоговую нагрузку, это, правда, по моим прикидкам, с учетом эффекта переложения налогового бремени, то получается, что у нас не прогрессивная шкала, как задекларировано в кодексе, типа, богатые платят больше, чем бедные, у нас на самом деле регрессионная шкала подоходного налога, и расчеты как раз это и показывают», - сказал эксперт.

По его словам, по ставке 17% по состоянию на 1 ноября 2011 года платило не более 1% плательщиков НДФЛ. «Основная масса населения платит 15% НДФЛ плюс в среднем 3,6%. Вы видите, какая у нас арифметика: 15 плюс 3,6 процента – уже 18,6% получается. А богатые же платят 17%. Вот простая арифметика, которая подтверждает мои слова, что налог, в общем-то, регрессионный», - пояснил К.ШВАБИЙ.

По официальной статистике Министерства финансов, поступления по налогу на доходы физлиц не изменились с 2010 года и составляют порядка 4% ВВП.

Ранее в статье для ZN.UA кандидат юридических наук Даниил ГЕТМАНЦЕВ отметил, что предлагаемый Сергеем ТИГИПКО «налог на богатство» удивительным образом совместил в себе антитезисы всех правил эффективного налогообложения. Складывается впечатление, что нормы этого законопроекта «рассчитаны на что угодно, но только не на принятие их в обозримом будущем». «Вряд ли авторы законопроекта всерьез рассчитывали на него как на эффективный механизм аккумулирования денежных средств в централизованные государственные фонды», - говорит эксперт.