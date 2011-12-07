Госбюджет в ноябре получил рекордную сумму собранных налогов - 22,2 млрд. грн.

В общий фонд государственного бюджета в ноябре 2011 года привлечено 22,2 млрд. грн.

Об этом сообщил Председатель ГНС Украины Александр КЛИМЕНКО во время пресс-конференции.

"Это самая большая сумма за все годы независимости Украины. Краткосрочные прогнозы были менее оптимистичными, чем полученный результат. Такой результат достигнут благодаря нашим бизнесменам, которые упорным трудом обеспечили рост экономики. И, что наиболее важно, не пытались скрыть свои заработки, честно отдав государству причитающуюся часть", - отметил А.КЛИМЕНКО.

По оперативным данным, в Сводный бюджет Украины уплачено 30,3 млрд. грн. платежей, которые контролируются налоговыми органами, из них в государственный бюджет - 23,1 млрд. грн., местных бюджетов - 7,2 млрд. грн.

Всего за 11 месяцев текущего года в Сводный бюджет Украины поступило 243,8 млрд. грн. платежей. Это на 58 млрд. грн. больше, чем в прошлом году. Из них в государственный бюджет - 177 млрд. грн. и в местные бюджеты - 67 млрд. грн. Сбор платежей в общий фонд государственного бюджета превысил прошлогодний показатель в 1,5 раза (+57,2 млрд. грн.) и составил 170,4 млрд. грн. Бюджетная роспись Министерства финансов Украины по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета выполнен на 102,7%, дополнительно получено 4,5 млрд. грн.

По мнению руководителя налогового ведомства, таких результатов удалось достичь также за счет эффективной работы сотрудников налоговой. "За последнее время приложено немало усилий для повышения качества обслуживания плательщиков. Специалисты налоговой сделали все для того, чтобы уплата налогов стала процедурой простой, удобной и необременительной ", - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.