Сегодня евро продолжит торговаться в диапазоне 1.3350–1.3500 - эксперт

На мировых в четверг, 8 декабря, евро продолжит торговаться в диапазоне 1.3350–1.3500, британский фунт, скорее всего, предпримет попытки уйти в район 1.5750, поддержкой выступит уровень 1.5650, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в четверг будут опубликованы решения по процентным ставкам в Великобритании и Европе. Банк Англии не планирует изменять свою процентную ставку, тогда как ЕЦБ, вероятно, ждет снижение ставки, как минимум, на 0.25%. Особое внимание в четверг стоит также уделить пресс-конференции председателя ЕЦБ Марио Драги, которая должна состояться сразу после окончания заседания.