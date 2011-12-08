Товарооборот между Украиной и Беларусью вырос до 5 млрд. долларов

Минск. Товарооборот между Украиной и Республикой Беларусь в январе-октябре 2011 года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, практически достигнув уровня докризисного 2008 года - 4,98 млрд. долл.

Об этом сообщил УНИАН пресс-секретарь посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО.

«Из Украины в Беларусь традиционно поставляются черные металлы и изделия из них, электроэнергия, масло подсолнечное, кукуруза и прочее», - рассказали в украинском посольстве.

В Украину экспортировано белорусской продукции в январе-октябре 2011 года на 3,3 млрд. долл. (рост в 1,6 раза), импорт украинской продукции в Беларусь увеличился на 17,5% и составил 1,68 млрд. долл.

«В основном Беларусь экспортировала в Украину удобрения калийные (рост в 2,5 раза), тракторы и седельные тягачи (рост 60%), машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур (в 5,9 раза), автомобили грузовые и нефтепродукты (около 80%), сжиженный газ (63%), шины, волокна синтетические, чулочно-носочные изделия (в 1,3-1,4 раза)», - сообщили в посольстве Украины в Беларуси.

Справка УНИАН. Согласно прогнозам, по итогам 2011 года товарооборот между Украиной и Беларусью превысит 5,5 млрд. долл. В 2010 году товарооборот составил около 4,5 млрд. долл.