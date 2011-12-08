Минагропрод готовит предложения для пересмотра ввозных пошлин в рамках ВТО

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины готовит предложения для пересмотра ввозных пошлин в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

При этом он не уточнил, по каким именно позициям готовятся предложения.

«Мы готовим достаточно много предложений в аграрном секторе», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что на сегодняшний день украинский сельскохозяйственный рынок по условиям сотрудничества с ВТО остается очень открытым. «В нашу сторону либерализация очень открыта. И мы ограничены в принятии каких-либо решений по обеспечению продовольственной безопасности. Почему я сегодня не боюсь и приветствую подписание Соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом? Так это потому, что она не либерализирует эти условия. Нет улучшения условия для импортеров (в соглашении по ЗСТ с ЕС – УНИАН), мы уже все и так открыли», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он подчеркнул, что при торговле в рамках ВТО необходимо определить условия для защиты внутреннего рынка. «Нам нужно сегодня выписать некоторые позиции, которые бы давали право государству обеспечивать продовольственную безопасность и обезопасить нашего потребителя от некачественных импортируемых продуктов питания», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры по Соглашению об ассоциации с 2007 года, о зоне свободной торговли, которая должна стать частью соглашения об ассоциации, с 2008 года. На сегодняшний день переговоры практически по всем вопросам завершены, не решенным остается вопрос о предоставлении Украине европейской перспективы, на чем настаивает Киев.

Вместе с тем в связи с последними событиями в Украине, в том числе вынесением приговора бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, преследованием ряда других министров ее правительства, проблемами с соблюдением прав человека и принципов демократии, лидеры ЕС и Европарламент уже заявили о возможном негативном влиянии внутриполитической ситуации в Украине на подписание соглашения.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.