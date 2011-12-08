Власти Севастополя рассчитывают на увеличение дотаций из украинского бюджета в связи с ЧФ РФ

Власти Севастополя рассчитывают на увеличение с 2013 года почти втрое дотации городскому бюджету из государственного бюджета в связи с пребыванием на территории города воинских формирований Черноморского флота России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера журналистам в Севастополе первый заместитель главы городской государственной администрации Сергей САВЕНКОВ, отметив, что такие расчеты связаны в связи с соответствующим постановлением Кабинета министров Украины от 16 ноября.

«Сразу отмечу, что ни о каком повышении арендной платы за базирование Черноморского флота Российской Федерации в постановлении Кабинета министров речь не идёт. Россия по Соглашению, подписанному ещё в 1997 году, ежегодно уменьшает сумму долга Украины за энергоносители почти на 98 млн. долл.», - сказал С.САВЕНКОВ.

По его словам, в правительственном постановлении «содержится лишь рекомендация органам местного самоуправления провести нормативную денежную оценку земельных участков, которые используются Черноморским флотом РФ на территории Украины, и установить размер арендной платы за пользование такими земельными участками на уровне 3% в 2013 году и на уровне 4% в 2014-м. Такое решение связано с тем, что Черноморский флот только в Севастополе занимает более 3300 гектаров земли. В основном эти участки расположены на берегу моря, и они могли бы приносить городу при сдаче в аренду коммерческим структурам солидную прибыль».

Как добавил С.САВЕНКОВ, выход постановления правительства является не случайным. По его утверждению, «горадминистрация уже давно подготовила новую методику расчёта компенсации городу за потери от пребывания ЧФ РФ, где показала очевидность, что Севастополь недополучает дотационные деньги за пребывание российского флота на территории Севастополя и на территории других городов Крыма».

«Эта методика была принята. 16 ноября вышло постановление Кабмина, которое выработало новый алгоритм расчёта дотационных денег для Севастополя за пребывание ЧФ», - сказал он. По словам заместителя председателя ГГА, «очень важно для нас было то, что в проекте постановления правительства было написано «на базе инвентаризации земель».

Как продолжил С.САВЕНКОВ, «насколько мы знаем, эта инвентаризация закончена, но нужно согласовать её с РФ. Это согласование очень затянулось». «Спасибо правительству и Минюсту, которые приняли наши предложения. Таким образом, с 2013 года мы рассчитываем получить к 117 млн. грн., которые получает город за пребывание флота на его территории, более 200 млн. грн. дотации. Почему более 200? Потому что какая-то часть будет рассчитываться на основании уже проинвентаризованных и согласованных с РФ участков земель, такие есть, их порядка 180. Остальная часть - по тем землям, которые (еще) не согласованы с российской стороной. Таким образом, мы предполагаем в 2013 году получать дополнительные 216-240 млн. грн. дотационных, то есть, из государственного бюджета Украины в бюджет Севастополя».

«В 2014 году, - добавил С.САВЕНКОВ, - эта сумма будет ещё большей, потому что будет установлен размер арендной платы за пользование такими земельными участками на уровне уже не 3%, а 4%. В результате общая сумма может составить более 350 млн. грн., а это более четверти годового бюджета города».