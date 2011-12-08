В Луганской области удвоилось количество электронных отчетов налогоплательщиков

В Луганской области за 11 месяцев текущего года количество плательщиков, которые отчитываются перед налоговой администрацией в электронном виде, увеличилось вдвое.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Луганской области.

По словам члена Комиссии по проведению реорганизации ГНА в Луганской области, начальника управления информатизации процессов налогообложение Михаила САМОЗДРА, если в начале года средствами телекоммуникационной связи отчитывались свыше 46% плательщиков, то на 1 декабря их количество выросло до 93,5%.

В ноябре 2011 г. декларации с НДС предоставили 7 133 налогоплательщика Луганщины, из которых 6 687 - средствами e-maіl, 446 - с помощью электронных носителей.