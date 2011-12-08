Кабмин утвердил план мероприятий по Государственной стратегии регионального развития

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий на 2012 год по реализации Государственной стратегии регионального развития.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра, министра экономического развития и торговли Украины Сергея КЛЮЕВА, решение было принято на заседании Кабмина 7 декабря.

Комментируя документ, А.КЛЮЕВ отметил, что план предусматривает подготовку нормативно-правовых актов для согласования порядка заключения соглашений по региональному развитию с порядком государственного стратегического планирования и формирования бюджетов всех уровней.

Он подчеркнул, что программы развития каждого региона должны учитывать общие приоритеты всей страны, а программы социально-экономического развития государства, в свою очередь, должны базироваться на соответствующих региональных программах.

«В этом году мы начали этот процесс. Но он должен стать нормой, независимо от изменений власти в Украине. Нужно прощаться с практикой управления страной и государственным бюджетом в ручном режиме, повышать роль стратегического планирования», - заявил первый вице-премьер.

Он отметил, что правительство планирует внесение изменений в бюджетное и налоговое законодательство для расширения базы налоговых поступлений в местные бюджеты, разработку методических материалов по внедрению среднесрочного бюджетного планирования на уровне местных бюджетов с учетом соответствующих общегосударственных документов.

По словам А.КЛЮЕВА, также планируется усовершенствовать механизмы предоставления субвенций местным бюджетам на выполнение инвестиционных программ, а также государственной поддержки социально-экономического развития малых городов. В частности, речь идет о модернизации транспортной инфраструктуры и т. п.

Также на 2012 год запланировано разработать региональные программы жилищного строительства, модернизации систем теплоснабжения, первоочередные проекты по повышению энергоэффективности регионов, и проекты трансграничного сотрудничества.