Клюев 9 декабря примет участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ 9 декабря в Москве во главе украинской делегации примет участие в очередном заседании Экономического совета Содружества независимых государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера, в ходе заседания планируется обсудить, в частности, деятельность Электроэнергетического совета СНГ и Межгосударственного координационного совета по научно-технической информации.

Также в центре внимания будет вопрос стратегии развития гидрометеорологической деятельности, перспективы сотрудничества государств СНГ в сфере развития и использования возобновляемых энергетических ресурсов.

Кроме этого, на заседании планируется обсудить комплекс бюджетно-финансовых и ряд других вопросов.

Сообщается, что, находясь в Москве, А.КЛЮЕВ планирует провести ряд двусторонних встреч с коллегами из стран СНГ.