Королевская предлагает ввести мораторий на проверки «упрощенцев» до 31 декабря 2012 года

Народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает ввести мораторий на фактические проверки предпринимателей-«упрощенцев» до 31 декабря 2012 года.

Текст соответствующего законопроекта №9549 от 7 декабря 2011 года обнародован на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, депутат предлагает ввести мораторий на фактические проверки физлиц-предпринимателей, не зарегистрированных плательщиками НДС, и юрлиц-«упрощенцев», которые включают НДС в состав единого налога, до 31 декабря 2012 года.

Данный мораторий предлагается ввести сроком на год для адаптации малого бизнеса к новым нормам Налогового кодекса относительно упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, вступающим в действие с 1 января 2012 года.