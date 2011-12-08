Украина рассматривает возможность создания зоны свободной торговли с Ливаном – Азаров

Бейрут. Украина рассматривает возможность создания зоны свободной торговли с Ливанской Республикой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ после встречи с главой Национальной Ассамблеи Ливанской Республики Набигом БЕРРИ.

«Мы обсудили целый ряд крупных проектов, которые могли бы представлять взаимный интерес. Ливанский бизнес поднимает для правительств наших стран такие вопросы, как установление безвизового режима, создание зоны свободной торговли, увеличение прямых рейсов между Украиной и Ливаном. Реализации проектов по поставке продуктов сельского хозяйства в Ливан», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он отметил, что товарооборот между двумя странами за 9 месяцев текущего года превысил 1 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины отбыл с официальными визитами в Ливанскую Республику. Согласно программе визита, на четверг, 8 декабря, назначена встреча главы правительства с Президентом Ливана Мишелем СУЛЕЙМАНОМ, главой Национальной ассамблеи Ливана Набигом БЕРРИ, а также премьер-министром Ливана Наджибом МИКАТИ.