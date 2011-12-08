Эксперт: темпы ипотечного кредитования снижаются из-за ценовой недоступности для заемщиков

Темпы ипотечного кредитования снижаются по причине ценовой недоступности кредитов для заемщиков.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «на рынке ипотечных кредитов наблюдается не только сокращение программ кредитования покупки недвижимости, но и уменьшение объемов выданных кредитов». На сегодня процентные ставки на кредиты под приобретение недвижимости предлагаются на условиях: от 16,9% годовых и до 24,0% на срок до 20 лет. Размер аванса колеблется от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне от 0,99 до 2% от суммы кредита.

Как подчеркнула Н.СИНЯВСКАЯ, «темпы кредитования снижены по причине нехватки долгосрочных ресурсов в национальной валюте в банковской системе. Ситуация отразилась на процентных ставках практически по всем видам кредитов».

По информации эксперта, условия автокредитов сложились следующие:

- первоначальный взнос в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 84 месяцев;

- процентная ставка фиксированная варьируется от 6,99% до 23% годовых;

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 10,0% до 19,99% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита - от 150 грн. до 3% от суммы кредита.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что на рынке кредитования на потребительские цели тенденции к снижению ставок не наблюдается, они по-прежнему высоки.