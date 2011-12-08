Парламент Беларуси ратифицировал договор о ЕЭК

Минск. Белорусский парламент в четверг, 8 декабря, ратифицировал договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании седьмой сессии Совета Республики.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом журналистам сообщила председатель постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Нина МАЗАЙ.

Законопроект «О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии» был внесен в парламент Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО в связи с тем, что с 1 января 2012 года начнет функционировать Единое экономическое пространство.

Напомним, проект закона о ЕЭК 28 ноября был принят депутатами Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

По словам Н.МАЗАЙ, ЕЭК учреждается как единый постоянно действующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства. Основными задачами комиссии будет обеспечение условий их функционирования и развития, а также выработка предложений в сфере экономической интеграции.

Н.МАЗАЙ отметила, что данный договор в первую очередь четко определяет функции комиссии.

Как сообщал УНИАН, договор был подписан 18 ноября в Москве президентами Беларуси, России и Казахстана. Так, согласно договору, Комиссия Таможенного союза после соответствующих внутригосударственных процедур прекратит свое существование и фактически будет поглощена ЕЭК. Евразийская экономическая комиссия будет иметь более 170 полномочий и функций. При этом комиссия будет двухуровневой. В ее Совет будут входить по одному представителю от каждого государства на уровне заместителей и председателей правительств. Также будет сформирована Коллегия комиссии - постоянно действующий профессионально-исполнительный орган. Коллегия будет состоять из девяти членов (по три человека от каждой страны).

Доля сотрудников - граждан Беларуси в ЕЭК будет составлять 6%, граждан Казахстана - 10%, граждан России - 84%. Однако граждане всех трех государств должны быть представлены в каждой категории должностей.

Решения будут приниматься на основе консенсуса. Также по предложению белорусской стороны предусмотрена ротация председателей коллегии. Документ предусматривает преобразование Межгоссовета ЕврАзЭС в Высший Евразийский экономический совет на уровне глав государств и глав правительств.

Коллегию ЕЭК на четыре года возглавит министр промышленности и торговли РФ Виктор ХРИСТЕНКО, чья кандидатура был одобрена президентами Беларуси, Казахстана и России на встрече 18 ноября. Офис ЕЭК будет находиться в Москве.

Финансирование деятельности комиссии будет осуществляться на основании консолидированного бюджета, формируемого за счет долевых взносов сторон, определяемых пропорционально нормативом распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждой стороны. Так, доля Беларуси здесь составляет 4,7%.