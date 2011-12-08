Золотовалютные резервы НБУ продолжают сокращаться

Международные валютные резервы Национального банка Украины в ноябре 2011 года сократились на 5%, или на 1,75 млрд. долл., – до 32,4 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, с начала года (на 1 января было 34,576 млрд. долл.) золотовалютные резервы уменьшились на 6,3%, или на 2,17 млрд. долл.

Также сообщается, что на 1 декабря т.г. в структуре резервов 30,85 млрд. долл. составляла иностранная валюта, резервная позиция в МВФ – 0,03 млн. долл., специальные права заимствования – 18,1 млн. долл., золото – 1,54 млрд. долл.

Напомним, что, по словам первого заместителя председателя правления НБУ Юрия КОЛОБОВА, одной из основных причин снижения объема золотовалютных резервов стали интервенции Нацбанка с целью удовлетворения спроса населения на валюту.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ не исключает, что объем золотовалютных резервов до конца 2011 года может увеличиться до около 40 млрд. долл.