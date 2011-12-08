Межбанк: закрытие торгов - 8,0070/8,0120 грн./долл.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0070/8,0125, к 12:00 цены понизились до 8,0065/8,0105. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0070/8,0120 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2561/65, к 12:00 цены снизились 0,2559/63. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2556/60. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3375 (+0,0976).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3380/1,3430. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7460/10,7550, к 12:00 цены ушли вниз 10,7280/10,7395. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,7150/10,7280.