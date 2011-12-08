Баррозу призвал страны Евросоюза продемонстрировать преданность единой валюте

Брюссель . Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ призвал страны Европейского Союза продемонстрировать преданность единой валюте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом он заявил сегодня, выступая на конгрессе Европейской народной партии в Марселе.

“Весь мир смотрит на нас. И то, чего мир ожидает от нас, это больше не национальные проблемы, а общеевропейское решение”, - заявил Ж.БАРРОЗУ накануне саммита ЕС, который начнется сегодня в Брюсселе.

“Чего я ожидаю от глав государств и правительств – не того, чтобы они приехали и сказали, чего они не могут, а что они сделают для Европы”, - добавил Президент Еврокомиссии.

По его словам, Евросоюз должен продемонстрировать свою поддержку единой валюте.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе начинается двухдневный саммит ЕС, на котором лидеры стран - членов ЕС планируют обсудить дальнейшие шаги по выходу из экономического кризиса.