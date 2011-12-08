Средняя зарплата украинского учителя с 15-летним стажем - 2300 грн., врача - 1300 грн.

Средняя зарплата украинского учителя с 15-летним стажем работы в 2011 году составляла 2300 грн., врача - 1300 грн.

Такие данные приведены в таблице по средней зарплате бюджетников, выложенной на Facebook правительственным уполномоченным по дерегуляции в Минэкономразвития Михаилом БРОДСКИМ. Информация приведена за 2011 год.

Согласно этой таблице, средняя зарплата врача-терапевта со стажем 10-15 лет составляет 1351 гривню, медсестры с таких же стажем – 1135 грн., учителя с таким же стажем – 2322 грн.

Там же указано, что средняя зарплата врача-хирурга с высокой выслугой лет, с учетом вредных условий работы, составляет 4035 грн., старшей медсестры со стажем 10-15 лет – 1442 грн., заслуженного учителя (с ученой степенью и высоской выслугой лет) – 2976 грн.

Без опыта работы у работников этих сфер цифры ненамного превышают 1 тыс грн.: врач-терапевт – 1160 грн., учитель – 1323 грн., а у медсестры еще ниже – 987 грн.