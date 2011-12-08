Янукович подписал изменения к Налоговому кодексу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования инвестиций в отечественную экономику»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 17 ноября.

Изменениями предусмотрено, что в случае передачи в аренду или концессию целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия налогоплательщик - арендатор или концессионер после принятия целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия в аренду или концессию приобретает все права и обязанности относительно погашения денежных обязательств или налогового долга, которые возникли у государственного или коммунального предприятия до передачи целостного имущественного комплекса в аренду или концессию.

Также законом предусмотрено, что получение имущества в концессию не изменяет налоговых обязательств концессионера. При этом концессионер увеличивает сумму расходов на сумму начисленного концессионного платежа по результатам налогового периода, в котором осуществляется такое начисление.

Изменениями предусмотрено, что арендная плата (концессионный платеж) по договорам аренды (концессии) целостного имущественного комплекса государственного или коммунального предприятия (его структурного подразделения), если арендодателями или концессиедателями по договорам выступают органы государственной власти или местного самоуправления, и платежи зачисляются в государственный бюджет Украины или местный бюджет.

Кроме того, в Налоговый кодекс внесены изменения о том, что на период действия порядка налогообложения доходов от страховой деятельности, предусмотренного этим пунктом, доходы страховщика от другой деятельности, не связанной со страховой деятельностью, а также доходы, полученные страховщиком-цедентом в отчетном периоде от перестраховщиков по договорам перестрахования, уменьшены на сумму осуществленных страховщиком-цедентом страховых выплат (страхового возмещения) в части (в пределах долей), в которой перестраховщик несет ответственность в соответствии с заключенными со страховщиком-цедентом договорами перестрахования, облагаются налогом в порядке, сроки и по правилам, предусмотренными этим Кодексом, и по ставке, определенной в соответствии с пунктом 151.1 статьи 151 этого Кодекса.

Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.