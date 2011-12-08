Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в ноябре составило 700 млн. долл.

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на валютном межбанке в ноябре составило около 700 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА во время круглого стола.

«Интервенции у нас минимальные, фактически в два раза мы их уменьшили (по сравнению с октябрем — УНИАН)... Наша интервенция, чистое сальдо, была 700 млн. долл.», - сказала Е.ЩЕРБАКОВА.

При этом она отметила, что, в т.ч., 300 млн. долл. Нацбанк продал «Нафтогазу».

Пятипроцентное снижение золотовалютных резервов в ноябре регулятор объясняет курсовой разницей между валютами, которые входят в резервы.

«Львиная доля (снижения резервов - УНИАН), порядка миллиарда — это курсовая разница. Очень волатильный евро», - сказал Е.ЩЕРБАКОВА.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в ноябре 2011 года сократились на 5%, или на 1,75 млрд. долл., – до 32,4 млрд. долл.