Минэкономразвития согласилось доработать законопроект о внутренней торговле

Министерство экономического развития и торговли Украины согласилось доработать законопроект о внутренней торговле, поданный правительством для рассмотрения в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), согласие Минэкономразвития было получено в ходе диалога народных депутатов и экспертов с представителями министерства.

«Министерство экономического развития и торговли приняло решение снять с рассмотрения в Верховной Раде Украины правительственный законопроект о внутренней торговле и отправить на системную доработку. Представителям экспертной среды удалось убедить разработчиков законопроекта в необходимости доработки данного проекта закона, его обсуждения в предпринимательской среде и внесения в парламент сбалансированного документа», - отметил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

Для доработки документа в ближайшее время будет создания рабочая группа из представителей Минэкономразвития, депутатов, УСПП и Экономического совета общественных организаций и ассоциаций бизнеса, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, В УСПП считают, что правительственный законопроект о внутренней торговле не отвечает принципам рыночной экономики. Введение его в действие в предложенной редакции может привести к ухудшению условий работы малого и среднего бизнеса.

Напомним, что 12 октября Кабинет министров одобрил проект закона «О внутренней торговле» для передачи его на рассмотрение Верховной Радой.

Законопроект о внутренней торговле зарегистрирован в парламенте 10 ноября 2011 года (№9443).