НБУ не исключает некоторого смягчения своей монетарной политики в начале 2012 года

Национальный банк Украины не исключает некоторого смягчения своей монетарной политики в первом квартале 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА во время круглого стола.

«В первом квартале следующего года имеет смысл смягчить нашу политику... Мы не можем отойти от жесткой политики, но то, что мы ее смягчим, — это однозначно», - сказал Е.ЩЕРБАКОВА.

В частности, по ее словам, могут быть смягчены условия по резервированию. Она напомнила, что с 1 декабря была снижена со 100% до 70% сумма обязательных резервов, которые банки должны ежедневно держать на отдельном счете в Нацбанке. Остаток банки имеют право перечислять на свой корсчет в НБУ.

«Мы бы хотели до 50% довести, отдать ликвидность в систему, - сказала Е.ЩЕРБАКОВА, - Эту гривню надо куда-то «пристроить», но не на валютные каналы, а впустить в кредитное окно, и банки чтобы начали кредитовать. На рынке очень четко чувствуется, когда есть потребность именно в кредитной ликвидности. Вот это мы рассматриваем».

По ее словам, увеличение ликвидности в этот период не будет иметь негативного влияния на валютный рынок, поскольку ожидаются валютные поступления в страну от проведения Евро-2012 и увеличения экспортной выручки. Кроме того, Е.ЩЕРБАКОВА отметила, что исторически так складывается, что второй квартал в экономическом плане является самым удачным в году.