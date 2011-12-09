Что будет с гривней, если МВФ не даст кредит?

Эксперты по-разному оценивают шансы на финансовую стабильность в Украине в случае отказа Международного валютного фонда выделить очередной транш стране.

В частности, в ходе опроса, проведенного Институтом Горшенина, председатель правления ВТБ Банка Вадим ПУШКАРЕВ высказал мнение, что в Украине на протяжении ближайших месяцев не стоит ждать каких-либо финансовых потрясений.

«При условии сохранения текущей монетарной политики Национального банка Украины, при сохранении структуры платежного баланса, я не вижу оснований для каких-либо финансовых потрясений в ближайшие 3-5 месяцев», - сказал он.

По мнению В.ПУШКАРЕВА, отказ МВФ дать очередной транш не является критичным для Украины.

«Прочитал в новостях комментарий по поводу того, что «все пропало, клиент уезжает, гипс снимают, МВФ не продлил кредит» – вот такая ерунда», - отметил эксперт. Он убежден, что украинскому правительству для выполнения своих текущих обязательств достаточно существующих резервов и возможностей. Безусловно, отметил В.ПУШКАРЕВ, если будет возможность получить кредит МВФ, это позволит Украине более свободно планировать свой платежный баланс на более длительный срок. «Однако текущее состояние платежного баланса, текущее состояние инфляции, золотовалютных резервов позволяет достаточно уверенно себя чувствовать с глубиной в квартал как минимум, а может быть, и того больше. Состояние текущего платежного баланса и действия Национального банка на сегодняшний момент позволяют нам (Украине – УНИАН) никуда не обращаться. На квартал как минимум, а то и полугодие мы можем чувствовать себя достаточно уверенно», - уверен эксперт.

«А так как в мире сегодня не так много финансовых организаций, стран, которые могут прогнозировать свое текущее состояние на глубину год и более, то я могу сказать, что Украина сегодня – это страна, которая может быть твердо уверена в своем текущем платежном состоянии», - считает В.ПУШКАРЕВ.

В свою очередь президент компании экспертного консультирования «НЕОКОН» (Москва) Михаил ХАЗИН считает, что экономике любой страны очень тяжело выстоять в кризисе, а Украина, ко всему, уже «съела» свои внутренние резервы.

«Уже сегодня по ситуации в Европе понятно, что выделение денег государствам становится делом крайне тяжёлым и делается это исключительно в рамках политических решений, не экономических. Понятно, что Украина сама по себе, вне рамок каких-то крупных объединений, этот долг выплатить не сумеет. То есть, единственный способ что-то выплатить – это получить внешний рынок. А так как европейские рынки Украину не пустят никогда, то остаются российские рынки - Таможенного союза. Значит, будет, соответственно, обмен», - сказал М.ХАЗИН.

В качестве единственной альтернативы кредиту МВФ он видит финансовую помощь Украине со стороны РФ. «Деньги сегодня выдаются только в рамках политических проектов. Греции – за то, что она не выходит из зоны Евросоюза, Италии – за то, что она соблюдает правила евро и Евросоюза. Единственный политический проект, который может быть сегодня у Украины, который можно реально реализовать, это вступление в Таможенный союз. А значит, деньги будет давать ЕврАзЭс, Таможенный союз», - полагает экономист.

При этом М.ХАЗИН уверен, что никаких специальных условий в обмен на кредит Россия выдвигать не станет. «Россия крупно заинтересована в том, чтобы Украина вступила в Таможенный союз. И я думаю, что условия будут так или иначе связаны с движением в этом направлении. Не думаю, что это будут какие-то специальные условия, связанные с какими-то конкретными уступками», - отметил эксперт.