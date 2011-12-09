ЕЦБ снова снизил прогнозный рост ВВП еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) изменил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2012 году в сторону понижения. По мнению банка, ВВП зоны евро упадет на 0,4%, максимальный рост не превысит 1%, передает Reuters.

Три месяца назад ЕЦБ ожидал других показателей на 2012 год – роста от 0,4% до 2,2%.

На этот год Европейский ЦБ ожидает роста ВВП на уровне 1,5-1,7%.

ЕЦБ не в первый раз снижает прогноз по росту экономики еврозоны. Ранее ЕЦБ ввиду замедления темпов роста экономики 17 стран зоны единой европейской валюты уменьшил прогноз роста ВВП региона на 2011 и 2012 годы на 0,3 процентного пункта и 0,4 процентного пункта соответственно, передает «Газета.Ru».