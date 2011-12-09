Евро и фунт сегодня продолжат снижение - эксперт

На мировых торгах в пятницу, 9 декабря, возможно продолжение снижения евро и фунта с пробоем поддержек, соответственно, 1,3300 и 1,5620, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в пятницу можно ожидать некоторой коррекции высокодоходных валют в ходе азиатской сессии, однако предстоящие к публикации данные по Германии (индекс потребительских цен) и Великобритании (индекс отпускных цен производителей) не сулят позитив.

Данные по сальдо торгового баланса по США за октябрь, вероятно, выйдут негативными, вся надежда доллара – на индикатор уверенности от университета Мичигана. В пользу доллара и иены может сыграть и нередко случающийся «фактор пятницы», когда трейдеры выводят средства в эти валюты перед выходными, тем более на фоне неопределенности в еврозоне. Пара доллар/франк может вырасти до 0,9300, доллар/иена – снизиться до 77,30, прогнозируют аналитики.