Доллары из резерва НБУ не будут конвертироваться в рубли для расчетов за газ - Арбузов

Украина не будет использовать доллары из резерва Национального банка Украины для конвертации в рубли для расчета НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» за приобретенный газ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил глава НБУ Сергей АРБУЗОВ.

«Я не собираюсь менять доллары, которые находятся в золотовалютном резерве, для того, чтобы купить рубли», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он подчеркнул, что предположения о том, что для покупки рублей будут использованы доллары ЗВР, являются ошибочными.

Он также сообщил, что в дополнительном соглашении к контракту на покупку российского газа, подписанном в начале декабря, не зафиксирована пропорция по оплате рублями и долларами за газ. Валюта для оплаты, отметил С.АРБУЗОВ, согласно допсоглашению, будет определяться исходя из возможности НАК «Нафтогаз Украины».

«Все будет определять «Нафтогаз». У него есть такая возможность. Это не обязанность, это его возможность – платить в рублях или долларах. Такие условия для страны явно выигрышные», - сказал С.АРБУЗОВ.

Он сообщил, что рубли для оплаты будут браться с внутреннего рынка.

«Сегодня товарооборот между Украиной и Россией более 50 млрд. долл. Если хотя бы на 10% перевести расчеты в рублях, нам хватит абсолютно спокойно оплатить импорт (газа – УНИАН) в рублях. Поэтому рубли мы будем брать с внутреннего рынка. А раз будем брать с внутреннего рынка, то покупать их будем за гривни. Поэтому золотовалютные резервы уменьшаться не будут. И это основная ключевая идея наших преобразований».

С.АРБУЗОВ также отметил, что первый платеж в рублях за газ «Нафтогаз» провел собственными силами, а в дальнейшем средства будут браться с рынка после наполнения его рублевой массой.

«Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем рынок рубля на необходимую сумму. А пока работают свопы, заимствование и внутренний рынок. На сегодняшний день, я думаю, что процентов 10 (рублей – УНИАН) от необходимой суммы находится на внутреннем рынке. А когда будет сформирован спрос на рубли, то появятся и предложения. Пока рубли в страну не идут, потому что на них нет спроса. Теперь спрос будет, потому что мы сформировали абсолютно рыночные условия (по форме оплаты за газ – УНИАН)», - сказал С.АРБУЗОВ.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» получила возможность осуществлять оплату за поставки российского газа в рублях. Об этом сообщили 5 декабря в управлении информации российского ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО.

«По итогам встречи ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали дополнение к действующему контракту купли-продажи газа. Дополнение позволяет «Нафтогазу Украины» оплачивать поставки российского газа и в рублях», - говорится в сообщении.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, отметив плодотворность ведущегося диалога. Было высказано единое мнение, что переговоры об условиях поставки российского газа на Украину, по-видимому, могут быть завершены до конца 2011 года.

7 декабря НАК "Нафтогаз Украины" частично расплатилась с российским «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре. Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Из 972,21 млрд. долл., которые необходимо заплатить, компания перечислила "Газпрому" 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб.

Справка УНИАН. 19 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта:

- купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы;

- об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября Национальный банк Украины договорился о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ в рублях.