Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0085-8,0135 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0085/8,0135 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2534/0,2538, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6680/10,6765.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3315/1,3317 (четверг – 1,3419/1,3421).

В четверг, 8 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.