Еврозона ускорит вступление в действие Европейского механизма стабильности

Брюссель. Лидеры стран зоны евро договорились ускорить вступление в действие соглашения о Европейском механизме стабильности, который должен заменить созданный на сегодняшний день Европейский инструмент финансовой стабильности для помощи странам зоны евро, имеющих проблемы с дефицитом бюджета и долговыми обязательствами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, согласно достигнутому сегодня на рассвете решению, соглашение вступит в силу, как только его ратифицируют страны, которые представляют 90% инвестиционных обязательств.

“Наша общая цель заключается в том, чтобы соглашение о Европейском механизме стабильности вступило в силу в июле 2012 года”, - написано в заявлении глав государств и правительств стран еврозоны.

Лидеры стран зоны евро также договорились, что существующий на сегодняшний день инструмент финансовой стабильности, тем не менее, будет использоваться для финансирования существующих программ помощи до середине 2013 года.

Кроме того, лидеры еврозоны договорились предоставить Международному валютному фонду дополнительно 200 млрд. евро в форме двусторонних кредитов для обеспечения адекватности ресурса МВФ для преодоления кризиса.

Как сообщал УНИАН, лидеры стран зоны евро также договорились об усилении общей фискальной и экономической политики.

Лидеры Болгарии, Дании, Латвии, Литвы, Польши и Румынии также заявили о готовности присоединиться к этому процессу.

Вместе с тем, предусматривается, что часть из достигнутых договоренностей будет закреплена не в соглашении ЕС, а в ряде отдельных международных соглашений, поскольку не все страны ЕС поддержали идею об изменении соглашения ЕС.