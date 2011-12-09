Инфляция в Беларуси с начала года - 104%

Минск. В Беларуси инфляция в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем составила 8,1%, с начала текущего года - 104%.

Как передает корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Цены на продовольственные товары в ноябре по сравнению с октябрем выросли на 8,5%, по сравнению с декабрем 2010 года – на 120,9%.

Согласно сообщению Белстата, в ноябре более всего подорожали: овощи – на 43,6%, алкогольные напитки – на 21,6%, сыры – на 13,5%, мука пшеничная – на 12,5%, кондитерские изделия – на 11,1%, консервы рыбные – на 10,7%, масло животное – на 8,4%, молоко и молочные продукты – на 7,9%, яйца – на 7,5%, колбасы и колбасные изделия – на 6,6%, рыба и морепродукты – на 6,1%. Кроме этого подорожали фрукты – на 4,9%, хлеб и хлебобулочные изделия – на 4,7%, мясо и птица – на 2,5%, макаронные изделия – на 1,6%, крупы – на 0,4%. Не изменилась цена на сахар. Отмечено снижение цен на чай – на 4,1%, масло растительное – на 2,2%, картофель – на 0,9% и на табачные изделия – на 0,1%.

Индекс цен на непродовольственные товары в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем 2011 года вырос на 4,7%, с декабрем 2010 года – на 106,7%.

«В ноябре по сравнению с октябрем подорожали: ковры и ковровые покрытия – на 10,5%, медикаменты – на 6,7%, строительные материалы – на 6,5%, мебель – на 5,7%, швейные изделия – на 5,4%, посуда – на 4,9%, ткани – на 4,3%, часы – на 4,1%, бензин –на 3,5%, парфюмерно-косметические товары – на 3,2%, обувь и письменные принадлежности – на 3%, велосипеды и мотоциклы – на 1,4%, бытовые электроприборы – на 1,1%, синтетические моющие средства – на 0,6%», - говорится в сообщении пресс-службы Белстата.

Рост цен и тарифов на платные услуги населению в ноябре по сравнению с октябрем составил 13,9%, с декабрем 2010 года — 59,9%.

«Больше всего подорожали услуги пригородного сообщения – на 65,8%, международного железнодорожного сообщения – на 59%, отопления – на 58,9%, городского пассажирского транспорта – на 36,3%, международного автомобильного – на 21,3%, высшего образования – на 19,7%, медицинские – на 8,6%, водоснабжения – на 7,8%, электроснабжения – на 7%», - сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Не изменились цены на услуги внутриреспубликанского железнодорожного сообщения и техобслуживание жилых помещений, газоснабжение.