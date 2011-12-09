НБУ надеется, что своповые операции с Китаем можно будет проводить в начале 2012 г. - Арбузов

Национальный банк Украины надеется, что своповые операции с Китаем можно будет проводить в начале 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава НБУ Сергей АРБУЗОВ сегодня в комментарии журналистам.

Он отметил, что объем операции может быть эквивалентным 2,5 млрд. долл.

«С Китаем мы уже подписываем условия, мы имеем уже сумму, мы знаем, что делать. Я думаю, что с Китаем своп заработает в начале следующего года», - сказал С.АРБУЗОВ.

При этом он отметил, что вопрос о своповых операциях с Россией пока не решен.

«С Россией мы еще ведем переговоры», - сказал С.АРБУЗОВ.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ) и Народный банк Китая (НБК) достигли договоренности о возможности проведения свопов в национальных валютах.

«…Во время рабочих встреч были согласованы детали и достигнуты договоренности относительно подписания соглашения между Национальным банком Украины и Народным банком Китая о валютном свопе до конца 2011 года. Заключение указанного соглашения даст возможность субъектам хозяйствования обеих стран использовать национальные валюты для осуществления экспортно-импортных операций и проведения расчетов в национальных валютах без привлечения валют третьих стран», - говорилось в сообщении, обнародованном 14 ноября на сайте Нацбанка со ссылкой на результаты рабочей встречи руководства НБУ и НБК, которая прошла в Китае 9 ноября 2011 года.