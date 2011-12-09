Запорожские налоговики увеличили поступления в госбюджет до 4,8 млрд. грн.

Государственная налоговая администрация Украины в Запорожской области с начала текущего года мобилизовала в государственный бюджет Украины 4,8 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства со ссылкой на председателя Комиссии по реорганизации ГНАУ в Запорожской области, председателя ГНАУ в Запорожской области Алексея ТИМАРЦЕВА, «на протяжении января-ноября 2011 года от плательщиков налогов Запорожского региона в госбюджет поступило 4,8 млрд. грн., что более чем на 1 млрд. грн., то есть треть, больше, чем за 11 месяцев 2010 года».

При этом, по данным ГНАУ в Запорожской области, поступления НДС увеличились на 446 млн. грн. (32,2%) – до 1,8 млрд. грн., поступления налога на прибыль – на 532,3 млн. грн. (42,5%) – до 1,7 млрд. грн., а поступления от акцизного сбора – на 38,6 млн. грн. (4,2%) – до 949 млн. грн.

Существенным фактором для повышения уровня поступлений налогов и сборов, по информации А.ТИМАРЦЕВА, стала детенизация экономики региона.

«Важным фактором является эффективный процесс детенизации экономики, о чем свидетельствует тот факт, что темпы налоговых сборов значительно опережают темпы роста экономики», - цитирует пресс-служба А.ТИМАРЦЕВА.