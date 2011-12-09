Налоговики Хмельницкой области увеличили поступления в госбюджет до 910 млн. грн.

В Хмельницкой области за 11 месяцев т.г. налоговики мобилизировали в государственный бюджет налогов и платежей на сумму 910 млн. грн., что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины в Хмельницкой области.

Согласно предоставленной информации, в местные бюджеты области налогоплательщиками направлено 1,3 млрд. грн., что на 144 млн. грн., или на 12%, превышает аналогичный уровень прошлого года.

Сообщается также, что органы налоговой службы региона обеспечили выполнение в полном объеме показателей по поступлениям налогов и платежей общего фонда государственного бюджета, доведенных Министерством финансов Украины - выполнение составляет 102%, аналогичный показатель 2010 года превышен на четверть и в абсолютных цифрах это составляет 170 млн. грн.

Доходная часть общего фонда государственного бюджета увеличена за счет налога на добавленную стоимость - фактические поступления 481 млн. грн; бюджетный показатель выполнен на 107%; сверх плана поступило 32 млн. грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года составляет 76 млн. грн., или 19%.

Достигнуто выполнение бюджетного прогноза по основным платежам общего фонда местного бюджета: налога на доходы физических лиц - на 101%, запланированный уровень превышен на 13 млн. грн. и платы за землю - на 108%, сверхплановые поступления здесь составляют 11 млн. грн.