Соглашение о ЗСТ СНГ проходит процедуры перед внесением в ВР для ратификации – Клюев

Москва. Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ проходит необходимые процедуры перед внесением в Верховную Раду для ратификации.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал первый вице-премьер министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ в ходе 52-го заседания Экономического совета СНГ в Москве.

«Мы провели это решение (соглашение о ЗСТ в рамках СНГ) через Кабмин, отправили в Администрацию, и после необходимых процедур соглашение будет внесено в Верховную Раду. Так что процесс ратификации сейчас проходит», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что Кабмин рассмотрел этот документ две недели назад.

А.КЛЮЕВ также подчеркнул, что соглашения ЗСТ в рамках СНГ и в рамках Европейского Союза «друг другу не мешают».

Он также подчеркнул, что проект соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС практически подготовлен.

«Что касается подготовки соглашения о зоне свободной торговали с ЕС, то могу сказать, что документ практически готов и сейчас идет доработка экспертами на техническом уровне», - сказал А.КЛЮЕВ.

«Думаю, что он будет парафирован (19 декабря)», - добавил он.

Как сообщалось, в ходе заседания Экономического совета СНГ в Москве рассматривается 16 вопросов. В том числе, о деятельности Энергетического совета СНГ в 2007-2011 годах, протокол о внесении изменений в Договор об обеспечении параллельной работы электроэнергетических систем государств СНГ, соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств СНГ, а также вопрос о сотрудничестве государств СНГ в области развития и пользования возобновляемых энергетических ресурсов и другие.