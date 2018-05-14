Рублевая интервенция стартовала. Дальше ЕЭП?

В Украине стартовала валютная диверсификация, и согласно обещаниям Нацбанка она начала осуществляться в расчетах с «основными торговыми партнерами». Под ними подразумевается Россия. В первых числах декабря «Нафтогаз» впервые рассчитался на газ рублями. Правда, оплата была частичной. Из обязательных 972,21 млрд долл. компания перечислила "Газпрому" 210 млн. долл. и 7,2 млрд. руб. Но почин сделан, а позже НБУ разъяснил, что будет дальше …

Удар «деревянным», чтобы крепче дружилось…

«Рублезация» берет начало с сентября 2008 года. Тогда "Газпром" заявил о планах с 2009-го в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли (читать – начать процесс «воссоединения» имперских земель). Украине, рулевая команда которой смотрела совсем в иную сторону – западную, было не до идей восточной соседки. Изучением вопроса вплотную она занялась в 2010 году, при смене «шапки». Размышляли не долго. 26 октября т.г. в Москве в ходе встречи председателя Нацбанка Сергея Арбузова с исполняющим обязанности министра финансов России Антоном Силуановым, руководством Центробанка РФ и «Газпрома» была достигнута договоренность об оплате потребленного Украиной газа в рублях.

Вот тогда НБУ заявил, видимо, дабы не сильно «радовать» общество все крепчающей дружбой Киева и Москвы, что планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами, а таковы являются и ЕС, и Китай, и Шри-Ланка (правда, последняя страна не называлась, так для пущей наглядности добавила…).

У идеи, как и полагается, есть как сторонники, так и противники. Еще их можно разделить на представителей власти и оппозиции. Последние заявляют, что результатом такой реформы станет полное погружение Украины в рублевую зону, что самой собой подразумевает подготовку к интеграции в Евразийский союз, а это полностью противоречит уверениям власти, что европейский вектор остается для Украины приоритетом. С учетом того, что новшество вводится в процессе газовых переговоров (а газ – главный аргумент России, что все предлагаемое ею не подлежит обсуждению), то нельзя исключить, что утверждения оппонентов рублевого реформаторства имеют под собой основания. В плане «диверсификации» интеграционных направлений рубль - только начало, хотя и четкий лакмус…

Ряд экспертов считает, что переход на расчеты в рублях означает фактически валютный союз, в котором все счета Украины будут находиться под жестким контролем российского Нацбанка.

«В принципе, если мы втягиваемся в рублевую зону, то речь идет не о торговом и не политическом союзе. Мы, по сути, постепенно уходим от национальной валюты и подменяем гривню российским рублем. Если еще и аграрный рынок, и машиностроение, и металлургию (в части экспорта в Россию) мы переведем на расчёты в рублях, дабы сбалансировать по объему потоки экспорта и импорта, то это уже оборот порядка 20 млрд. грн. в месяц! Тут возникает вопрос возможности влияния Нацбанка на финансовый рынок и, как следствие, финансовой независимости Украины», - заявлял ранее бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь Уманский.

А первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что переход на расчеты в рублях за газ будет выгодным для Украины. "Нам проще собрать рубли, чем доллары – это, во-первых. Во-вторых, мы можем накапливать быстрее валютный запас в долларах, в евро, а рассчитываться рублями", – пояснил свою позицию Л.Кравчук.

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин вообще считает, что сейчас нужно говорить не о том, в какой валюте оплачивать газ, а чем в принципе рассчитываться.

«У нас негативное сальдо, и оно постепенно растет. Поэтому я считаю, что нужно задуматься об этом, и задуматься над тем, чтобы Украина зарабатывала средства. Тогда не будет иметь значения, чем рассчитываться – рублями, долларами или евро», - сказал В.Литвин.

Что ж, рассуждения спикера парламента не лишены логики. Но как же тогда быть с тем, что в настоящее время торговые отношения с Россией несут плюсы только соседке, то есть, рубли у нас в дефиците. Да и в принципе свободного обращения рублей в нашей стране нет - не получаем мы их за свои товары. Тогда, видимо, придется менять золотовалютные доллары на рубли, а затем покупать газ. А это значит подорвать стабильность гривни, которая и так еле-еле удерживается Нацбанком на плаву. Не покидает мысль, что все эти рублевые извороты стали результатом «демократической» политики власти, мировые политические и финансовые организации поставлены ею в тупик. Ярким примером являются отношения с МВФ, вернее, как любят у нас говорить, сотрудничество с Фондом. А оно давно на уровне диалога, хоть и активного. Транша как не было, так и нет…

Но глава НБУ Сергей Арбузов все разъяснил. Сначала российский рубль введут в первую категорию валют и будут его учитывать в золотовалютных резервах.

«Мы их (рубли – ред.) будем включать в расчет резервов, - сказал глава НБУ. - Сейчас мы будем переводить рубли в первую категорию. Как переведем, так рубль сразу и будет зачисляться в резервы». При этом он подчеркнул, что данный вопрос уже согласован с МВФ.

По его словам, пополнение рублевого резерва будет происходить за счет использования этой валюты в торговых операциях с Россией. Но когда все это свершится, С.Арбузов не уточнил.

***В первую группу Классификатора включены Свободно конвертированные валюты, которые широко используются для осуществления платежей по международным операциям и продаются на главных валютных рынках мира. Это такие валюты, как австралийские доллары, английские фунты стерлингов, датские кроны, доллары США, канадские доллары, японские иены, евро, СПЗ и т.д. Право Нацбанка определять валюты инвестирования предусмотрено Законом «О режиме иностранного инвестирования».

Рассказал он и о резервном долларе. Его не будут конвертировать в рубли для расчета за газ. По его словам, в дополнительном соглашении к контракту на покупку российского газа, подписанном в начале декабря, не зафиксирована пропорция в оплате рублями и долларами. Все будет определяться, исходя из возможности «Нафтогаза». А рубли «найдутся» на внутреннем рынке.

«Сегодня товарооборот между Украиной и Россией более 50 млрд. долл. Если хотя бы на 10% перевести расчеты в рублях, нам хватит абсолютно спокойно оплатить импорт (газа – ред.) в рублях. Поэтому рубли мы будем брать с внутреннего рынка. А раз будем брать с внутреннего рынка, то покупать их будем за гривни. Поэтому золотовалютные резервы уменьшаться не будут. И это основная ключевая идея наших преобразований», - пояснил С.Арбузов.

Причем, по его словам, первый платеж в рублях за газ «Нафтогаз» провел собственными силами. «Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем рынок рубля на необходимую сумму. А пока работают свопы, заимствование и внутренний рынок. На сегодняшний день, я думаю, что процентов 10 (рублей – ред.) необходимой суммы находится на внутреннем рынке. А когда будет сформирован спрос на рубли, то появятся и предложения. Пока рубли в страну не идут, потому что на них нет спроса. Теперь спрос будет, потому что мы сформировали абсолютно рыночные условия», - пояснил С.Арбузов.

Дорога в российские банки за рублем?

А теперь выводы экспертов. По мнению Владимира Щелкунова, президента Международной торговой палаты в Украине, «рублевое» соглашение в определенной мере позволит снизить нагрузку на Украину, связанную с необходимостью погашения долларового долга перед Россией за энергоносители.

«С другой стороны, эта мера будет эффективной только в том случае, если украинское правительство учтет все возможные риски. Одна из проблем – где брать необходимое количество рублей. Ведь за 9 месяцев этого года отрицательное сальдо в торговле с Россией составило 6 млрд. долл. И если сейчас мы платим долларами, а будем платить рублями, то рубль – тоже валюта, и нам придется ее получать в России. Надо учесть тот фактор, что наши экспортеры получают выручку от торговли с РФ в основном в долларах или евро. Тогда нам придется либо иметь гарантии относительно того, что мы сможем купить необходимое количество рублей за гривню, что маловероятно, или придется покупать рубли за доллары и евро», - подчеркивает эксперт.

Другим фактор риска эксперт называет курсовую динамику рубля. «Ведь эта валюта подвержена колебаниям сильнее, чем доллар или евро, поэтому в газовых договорах следует усилить страховочные механизмы, связанные с возможным укреплением курса рубля при росте цен на нефть. С этой стороны мы можем получить двойной удар – цена газа привязана к нефтяным котировкам. Кроме того, надо учесть риск возможного использования Россией админресурса для искусственного завышения курса рубля в моменты, когда эта валюта будет особо востребована Украиной. Аналогичные прецеденты уже есть – ситуация с польской компанией CP Energyплатит при покупке газа в рублях. Проблема в данном случае была продиктована тем, что колебания польского злотого в отношении российского рубля меньше, чем в отношении евро», - отметил В.Щелкунов.

Начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын считает, что «вероятно, решение о введении рубля в первую категорию валют и учете его в золотовалютных резервах нужно для того, чтобы можно было более-менее оперативно находить финансирование для расчетов за газ. Учитывая то, что доля российских рублей в общем объеме золотовалютных резервов, скоре всего, будет незначительной, принятие такого решения не повлияет на качество резервов НБУ».

По мнению экономиста Международного центра перспективных исследований Александра Жолудя, «вводить российский рубль в структуру золотовалютных резервов НБУ целесообразно лишь в том случае, если Украина намерена наращивать объемы расчетов по внешнеэкономическим операциям в рублях». При этом, по его мнению, на сегодня предпосылок для такого увеличения нет.

Относительно влияния данного решения Нацбанка на курсовую стабильность, то А.Жолудь уверен, что гривне это не отразится, так как регулятор де-факто будет продолжать политику привязки курса нацвалюты к доллару.

Так или иначе, но все процедуры перехода на расчеты в национальных валютах требуют технического урегулирования, причем в документарной форме. А как подтвердил С.Арбузов, рубль не пользуется особым спросом в Украине, да и торговля с РФ для нас в минусе. Как бы не получилось, что за рублевым кредитом придется идти именно в российские банки. А какие выгодные условия предлагает Москва своим «друзьям», в частности «братьям славянам», мы знаем не понаслышке…

Нана Черная (УНИАН)