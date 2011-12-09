На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0170/8,0205 грн./долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0085/8,0135, к 12:00 цены выросли 8,0175/8,0215. К закрытию торгов ценовые уровни понизились 8,0170/8,0205 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2534/38, к 12:00 цены поднялись 0,2540/44. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2546/50. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,4600 (+0,1225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3315/17, а к 15:00 поднялись 1,3384/86. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6680/10,6765, к 12:00 цены ушли вверх 10,6890/10,7005. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,7405/10,7515.