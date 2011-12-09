ГНС начала кардинально изменять модель своей реформы – Клименко

Государственная налоговая служба Украины начала кардинально изменять модель своей реформы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на открытии нового современного помещения Государственной налоговой инспекции в городе Яремче Ивано-Франковской области сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины Александр КЛИМЕНКО.

По его словам «налоговики кардинально изменяют модель своей реформы». Он сообщил. что на центральном уровне реформирования службы уже завершилось. «Теперь происходят изменения на региональном уровне» - сказал председатель ГНС.

"Мы стремимся превратить государственную налоговую службу в сервисную службу высокого качества, которая поможет минимизировать неудобства для плательщиков, которые могут возникать в связи с внедрением новых налоговых норм, обеспечения решения всех вопросов, которые являются дискуссионными в интересах плательщика налога", - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его мнению, сегодня налоговая служба является максимально открытой для общения с плательщиками налогов, а внедрение автоматического возмещения НДС, создания электронных сервисов, электронного кабинета для плательщиков помогут упростить их деятельность и избежать непосредственных контактов с налоговиками.

Справка УНИАН. Сегодня состоялось торжественное открытие новопостроенного помещения ГНС в г. Яремче, строительство которого началось в декабре в 2008 году. В новом помещении ГНИ созданы удобные условия для обслуживания бизнеса по принципу единственного окна и т.п.