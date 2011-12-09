ГНСУ открыла в Яремче налоговую инспекцию

В курортном карпатском городке Яремче Ивано-Франковской области открыта новая налоговая инспекция - первое в стране учреждение Госналогслужбы, в проект которого изначально закладывалось создание сервисного центра обслуживания налогоплательщиков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), местные налоговики будут обслуживать известные горнолыжные курорты Яремче и Ворохту, а также пять окрестных поселков.

По словам председателя службы Александра КЛИМЕНКО, в целом по стране создано уже более 100 сервисных центров для налогоплательщиков, в частности, 10 - в западных регионах.

«Западные регионы в этом особенные, поскольку почти 80% налогоплательщиков - это физические лица. Фактически - это малый и средний бизнес, который мы должны поддерживать и создавать условия для его удобного ведения», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Всего в новой инспекции будут обслуживаться более 2 тыс. налогоплательщиков, большинство из которых - 1621 - частные предприниматели. Также услугами сервисного центра будут пользоваться 341 местная компания и 389 субъектов хозяйствования из других регионов, осуществляющих бизнес в Яремче.