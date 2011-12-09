Генеральный секретарь ООН призвал мир к борьбе с коррупцией

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призывает страны мира внести вклад в противодействие коррупции, разоблачение коррупционеров и формирование поведения, основанного на нормах этики.

Об этом говорится в его обращении по случаю Международного дня борьбы с коррупцией, сообщили в Информационном отделе Представительства ООН в Украине.

"Коррупция - это болезнь, которая поражает все страны, подрывает социальный прогресс и порождает неравенство и несправедливость", - сказано в обращении.

Генеральный секретарь ООН подчеркивает, что, расхищая средства, коррумпированные лица и учреждения лишают бедные и уязвимые слои населения услуг в области образования, здравоохранения и других базовых услуг.

"Несмотря на то, что коррупция вытесняет бедные слои населения на обочину жизни, их невозможно заставить молчать. События, произошедшие в этом году в арабских странах и в других регионах мира, стали выражением единения простых людей, которые осудили коррупцию и потребовали, чтобы правительства объявили войну этому преступлению против демократии»,- подчеркивает Пан Ги Мун.

Он констатирует, что в результате этих протестов на международной арене произошли такие изменения, которые всего несколько месяцев назад невозможно было даже представить.

"Коррупция - всепроникающее зло, ответственность за борьбу с которым несет каждый из нас", - напомнил Генеральный секретарь ООН и подчеркнул, что Организация Объединенных Наций оказывает странам помощь в борьбе с коррупцией как составляющей своей более широкой, общесистемной кампании по укреплению демократии и оздоровлению государственного управления.

По его словам, мощным инструментом такой борьбы является Конвенция ООН против коррупции. "Я обращаюсь ко всем правительствам, которые еще не ратифицировали эту конвенцию, с настоятельным призывом сделать это как можно скорее. Я также обращаюсь к правительствам с просьбой включать антикоррупционные меры во все национальные программы, направленные на достижение устойчивого развития ", - говорится в обращении.

Пан Ги Мун подчеркнул, что эффективные действия принесут немалые выгоды и частному сектору. В то же время коррупция приводит к искажению рыночных отношений, ведет к росту издержек компаний и в конечном итоге становится бременем для потребителей. Благодаря антикоррупционным инициативам, в том числе Глобальному договору ООН, компании могут создать более прозрачную систему международных экономических связей - убежден генеральный секретарь ООН.

"Давайте же по случаю Международного дня борьбы с коррупцией возьмем обязательство внести посильный вклад в противодействие коррупции, разоблачение коррупционеров и формирование такой культуры поведения, краеугольным камнем которой станут нормы этики", - подчеркивается в обращении.